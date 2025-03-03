Adana Yüreğir Belediyesi, vatandaşlara uzman psikologlarla psikolojik destek sağlıyor.

Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan uzman psikologlar, sıkıntıları bulunanlarla birebir görüşmeler yaparak destek olduğu bildirildi. Yapılan başvuruların çoğu mesleki ve bireysel problemler, kişilerarası ilişkiler, duygu-durum problemleri, kaygı bozuklukları,ekonomik yaşamın zorluklarına bağlı stres ve aile içi iletişim sorunlarından oluştuğu ifade edildi. Ücretsiz verilen psikolojik danışmanlık desteği ile kadınların ve yetişkin bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorluklara çözüm bulunmasının hedeflendiği kaydedildi. Özellikle kadınlara yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri sunulduğu, onların güçlenmelerine, hayatlarını değer odaklı bir şekilde yaşamalarına ve ruhsal iyilik hallerini arttırmaya destek olduğu da aktarıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğirlilerin mutluluğu ve huzuru için her alanda yanlarında olduklarını hatırlatarak, "Maalesef yaşam şartları giderek zorlaşıyor. Aile içi iletişim, zorlaşan yaşam şartları nedeniyle giderek bozuluyor. Alanında uzman psikologlardan oluşan ekibimiz, böyle bir ortamda Yüreğirlilere destek olmak ve zor şartlarla baş etmelerine yardımcı olmak için çalışıyor" dedi.

Psikolojik destek almak isteyen Yüreğirliler, belediyenin çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabildikleri ifade edildi.