Yüreğir Belediyesi ve Türk Kızılay Adana Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. ‘Birbirimize candan bağlıyız’ sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya belediye çalışanları yoğun ilgi gösterirken, kampanya ile toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve düzenli kan bağışçısı sayısının artırılması hedefleniyor.

Yüreğir Belediyesi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek Türk Kızılay Adana Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. “Birbirimize candan bağlıyız” sloganıyla düzenlenen, toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı ve düzenli kan bağışçısı sayısının artırılmasını hedefleyen kampanyaya belediye çalışanları ve çevrede oturan mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Belediye bahçesine kurulan kan bağışı noktasını ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Türk Kızılay Adana Şubesi ve belediyemiz işbirliğinde anlamlı bir kampanya düzenledik. Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Kanın tek kaynağı insandır. Bu noktada kanın sadece acil değil sürekli ihtiyaç olduğu bilincinde davranarak kan kampanyamıza desteklerde bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadeleri kullanıldı.