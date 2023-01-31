Yüreğir Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlik organize etti.

Yüreğir Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlik organize etti.

Yüreğir Belediyesi tarafından çocukların 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için çocuk şenlikleri düzenlediği belirtildi. 3 Şubat Cuma günü Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenecek şenlikte çocuklar palyaço, balon show, örümcek adam, sihirbaz, buble show, lastik adam, 7 cüceler, akrobasi, papağan show ve robot gösterimiyle unutamayacakları bir gün yaşayacak. Saat 11.00, 14.00, 15.30 ve 17.00 olmak üzere 4 seans şeklinde düzenlenecek etkinliğin ücretsiz olacağı ifade edildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini eğlenerek, verimli şekilde geçirmeleri için şenlikler düzenliyoruz. 3 Şubat’ta tüm çocuklarımızı ve ailelerini Yüreğir Kültür Merkezimize bekliyoruz” dedi.