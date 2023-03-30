Adana’nın Yüreğir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Adıyaman’da depremzedelere iftar yemeği ikramında bulundu.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Yüreğir Belediyesi, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen afette büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman’da iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. Adıyaman merkezde kurulan çadır kentte hayata tutunmaya çalışan depremzedelere sıcak yemek ve tatlı dağıtımı yapan belediye ekipleri, daha sonra tek tek gezdiği çadırlarda ihtiyaçları belirledi.

Depremzede vatandaşlara yönelik desteklerinin Ramazan ayında da devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’de depremzede kardeşlerimiz için başlattığımız yardım seferberliğini sürdürmeye, yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz. Kardeşlik ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan’ın bereketini Adıyamanlı depremzede kardeşlerimizle paylaştık. Acımız da bir soframız da bir. Deprem bölgesinde ve ilçemize gelen depremzede kardeşlerimize yönelik desteklerimizi Ramazan ayında da aksatmadan sürdüreceğiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.