Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları 17 Haziran Cumartesi günü başlıyor. 25 Mayıs’ta başlayacak olan kurs kayıtları ise 9 Haziran Cuma günü sona erecek. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Eğlenceli ve sporla dolu bir yaz için tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları, 17 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Hafta içi ve hafta sonu yapılması planlanan Yaz Spor Okulları’nda 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol, basketbol, voleybol, atletizm, satranç, masa tenisi, pilates, taekwondo, dart, güreş, yüzme, jimnastik, tenis, karate, muay thai, judo, wushu, okçuluk, welness, floor curling olmak üzere toplam 19 branşta kurslar verilecek.

Yaz spor okullarında kurslar, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu, Akdeniz Spor Salonu gibi modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinin yanı sıra ilçe geneli 47 merkezde gerçekleştirilecek. 25 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan kurs kayıtları 09 Haziran Cuma günü sona erecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi 0322 502 92 17, Beyaz Masa 0322 321 61 61 veya 444 80 44 çağrı merkezini arayabilecekler.

Hedeflerinin milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Spor şehri Yüreğir’de çocuklarımızın sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Yıl boyu devam eden kesintisiz kurslarımızın yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz boyunca binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturacağız. Eğlenceli ve sporla dolu bir yaz sezonu için tüm yavrularımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.