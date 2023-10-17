Yüreğir Belediyesi’nin Kasım ayı içerisinde gerçekleştireceği Toplu Sünnet Programı için kayıtlar başladı.

Yüreğir Belediyesi Toplu Sünnet Programı kayıtları başladı. Kasım ayında Yüreğir Kültür Merkezi’nde yapılacak program çerçevesinde ilçede ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan, 05-12 yaş arası çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, hastane ortamında ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.

16 Ekim Pazartesi günü başlayan kayıtlar 20 Ekim Cuma günü sona erecek. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, çocuk ve veli kimlik fotokopisi ile Yüreğir Kültür Merkezi’ne başvuruda bulunacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programda çocuklara sünnet kıyafetleri de hediye edilecek.

Sünnet programının anne babalar için erkek evlatlarının ilk mürüvvetini gördüğü, mutlu oldukları günlerden biri olarak hatıralarında kalacağını dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’de yaşayan çocuklarımızın bu heyecanını paylaşmaktan, buna vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.