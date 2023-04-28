Yüreğir Belediyesi’nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kurs kayıtları başladı.

Yüreğir Belediyesi, geleceğin polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’ ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Yüreğir Belediyesi’nin Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları çerçevesinde, 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kurs başvuruları başladı. Geçtiğimiz dönemde sınavlara Yüreğir Belediyesi’nin kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç, polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Atakent Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde açtığı ücretsiz kursta, eğitimler alanında uzman spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor. Kursa katılmak isteyen gençler başvuru ve detaylı bilgi için belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden veya 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nden bilgi alabiliyor.

Gençlerin hayallerine kavuşması için her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Emek olunca başarı da oluyor. Kurslarımızda yüzde 95’lik bir başarı oranına sahibiz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz gençlerimizin taleplerini karşılamak üzere her daim onlarla beraber. Gençlerimizi kurslarımıza bekliyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.