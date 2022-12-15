Yüreğir Belediyesi’nin, gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO), bekçilik ve askeri okullara hazırlık kursu kayıtları başlıyor.

Yüreğir Belediyesi’nin, gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO), bekçilik ve askeri okullara hazırlık kursu kayıtları başlıyor.

Yüreğir Belediyesi başarıyla devam eden Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kurslarının yanı sıra şimdi de Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, bekçilik ve askeri okullara giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz hazırlık kursları açıyor. Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde planlanan hazırlık kurslarında, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler, Yüreğirli gençleri PMYO, BESYO, bekçilik ve askeri okullar için özel yetenek sınavlarına hazırlayacak.

Tamamen ücretsiz olacak hazırlık kurslarına katılmak isteyen adaylar, 20 Aralık Salı gününden itibaren Atakent Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde başvuru yapabilecekler. Kayıtların tamamlanmasının ardından kurslar 10 Ocak’ta kapılarını açacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in girişimleri ile ücretsiz sunulan parkur desteği sayesinde rakipleri karşısında bir adım önde olacak olan gençler, eğitimler çerçevesinde sürat, çabukluk, güç, denge, koordinasyon, dikkat, beceri gibi alanlarda tecrübeli eğitmenler gözetiminde özel yetenek sınavlarına hazırlanarak geleceklerine yön verecekler.