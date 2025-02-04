Yüreğir Belediyesi, ilçenin 5 farklı noktasında ücretsiz sıcak çorba dağıtımına başladı. Soğuk havada günlük bin 500 yurttaşa sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi halka yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Halktan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz çorba dağıtım hizmeti vatandaşların takdirini kazandı.

Belediyelerin toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çeşitli sosyal hizmetler sunduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yüreğir’imizde sosyal hizmetleri sunarken toplumumuzun her kesimini anlamaya ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye özen gösteriyoruz. Hizmetlerimizin odağında insan var" dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından ilk etapta Adana Şehir Hastanesi, Taşköprü, Yüreğir Devlet Hastanesi, Polis Okulu Kavşağı ve Yüreğir Merkez Camii önünde sabah saat 06.30 ile 08.30 arasında sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Sabahın erken saatlerinde belirlenen noktalara gelen mobil çorba dağıtım araçları ve kurulan stantlarda halka sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuyor. İlk etapta 5 noktada bin 500 yurttaşa çorba ikramı yapılırken, daha sonra dağıtım noktalarının artırılması planlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde kendilerine sıcak çorba ikramında bulunan Yüreğir Belediyesi’ne teşekkür eden işçi Kadir Yıldız, "Bizler belediyemizden ve Başkanımız Ali Demirçalı’nın hizmetlerinden memnunuz. Başarılar diliyoruz. Bu hizmet için de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.