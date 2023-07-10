Adana Yüreğir Belediyesi, kutsal topraklardan yurda dönen hacıları güllerle karşıladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla, havalimanına karşılama standı kuran Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirerek yurda dönen hacıları güllerle karşıladı. Adana Şakirpaşa Havalimanı’na inen 193 kişilik ilk hac kafilesini karşılayan ekipler, hacılara gül ve şerbet sunarak Başkan Kocaispir’in ‘Hoş geldiniz’ mesajını iletti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kocaispir, “Kutsal topraklardan yurda dönen hacılarımızı güllerle karşıladık. Rabbim hemşerilerimizin haclarını kabul etsin, mübarek etsin, tekrarını nasip etsin. Allah bütün Müslümanlara hac nasip etsin” dedi.

Kutsal topraklardan memleketlerine dönen hacılar da, güllerle karşılanmalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.