Yüreğir Belediyesi, ara tatilin son günlerinde çocuklar için şenlik düzenledi.

Yüreğir Belediyesi, ara tatilin son günlerinde çocuklar için şenlik düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ara tatil dönemini keyifli şekilde geçirmeleri amacıyla çocuk şenliği düzenlendi. Yüreğir Kültür Merkezi’ndeki şenliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. 4 seans şeklinde gün boyu boyun süren şenlikte çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı. Palyaço, balon show, örümcek adam, sihirbaz, buble şov, lastik adam, 7 cüceler, akrobasi, papağan şov ve robot gösteriminin yer aldığı şenlik çocuklar ve ailelerinden beğeni topladı.

Etkinliğe oldukça yoğun bir katılım olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İki haftalık tatil boyunca çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenledik. Hem onlar hem aileleri için keyifli bir yarıyıl tatili olmasını istedik. Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı, gönüllerince eğlendi. İkinci dönemde çocuklarımıza başarılar diliyorum. Onların mutluluğu ve gelecekleri için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.