Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tüm imkanlarla vatandaşın yanında olduklarını, taleplerini yerine getirdiklerini söyledi.

Kocaispir, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam eden Kocaispir, son olarak Akıncılar, Dede Korkut ve Sarıçam Mahallelerini ziyaret etti.

Yüreğir’in geleceğine ilçe sakinleri ile birlikte istişare geleneğiyle yön verdiklerinin altını çizen Kocaispir, “İlçemizde hemen her fırsatta farklı mahallelerimizde ilçe sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarımızda hem mahallelerimize geniş bir perspektifle bakma fırsatı buluyoruz hem de lokal olarak nerede bir ihtiyaç var onu tespit edip çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Tüm imkanlarımız ile vatandaşımızın yanında oluyor taleplerini yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik adına üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise Kocaispir’e mahallelerine yaptıkları çalışmalarından ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.