Yüreğir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak en büyük görevimiz” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılı tüm ülkede olduğu gibi Yüreğir’de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Çocuk Şenliği’nden, spor turnuvalarına, resim sergisinden, workshop etkinliğine kadar birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleştirilen kutlama programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yüreğir Millet Bahçesi’nde düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar ve aileleri Cumhuriyet coşkusu yaşadı. Halk Oyunları, Bando Gösterisi, Palyaço, Balon Show, Örümcek Adam, Sihirbaz, Bubble Show, Lastik Adam, 7 Cüceler, Akrobasi, Robot Gösterimi, Papağan Show ve yüz boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlenen çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu.

Hanım Sabuncu ve Atakent Kreşlerinde minik öğrencilerin marşlar eşliğinde gösteriler yaptığı kutlamada sahne ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Gösteri sonrası 100. yıl kutlamaları kapsamında pasta kesildi. Çocukların gösterilerini ilgiyle izleyen aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde Dart ve Karate Şampiyonası düzenlendi. Kocaispir’in startı ile Adana Şehir Hastanesi karşısı ormanlık alanda gerçekleştirilen ‘Süper Enduro Festivali’nde ise motorcuların kıyasıya yarışı nefes kesti. Yüreğir Kültür Merkezi’nde başlayan Türkiye Yüzyılı 1. Ulusal Görsel Sanatlar Öğretmenleri Resim Çalıştayı, Resim Serisi ile devam etti.

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Yüreğir Belediyesi Gastronomi Mutfağı’nda Genç Şefler Sıfır Atık Mutfak Yarışması düzenlendi. Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Kocaispir, Cumhuriyet’in 100. Yılında dolu dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Kocaispir kutlamalarda vatandaşlarla birlikte bayram coşkusunu yaşadı. Cumhuriyetin zorlu bir mücadele ile kurulduğunu belirten Başkan Kocaispir; “Yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet bugün 100. yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak bizleri aydınlık geleceğe taşıyan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak en büyük görevimiz” dedi.