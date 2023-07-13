Erzurum’da 23 Mayıs 2023’te meydana gelen kazada, 17 yaşındaki oğullarını trafik kazasında kaybeden anne-baba adaletin bir an önce tecelli etmesini istediklerini söyledi.

Salih Karataş feci bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet tutkunu olan genç, arkadaşları ile birlikte Erzurum Havaalanı Yolu ETÜ kavşağında motosiklet sürerken bir anda kabus dolu anları yaşadı. Başka bir arkadaşı tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedilen motosiklet kazasında, Salih Karataş ve diğer iki arkadaşının kullandığı motosikletlerin kavşağa doğru gittiği görülüyor. Bu sırada kavşak içinde bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Salih Karataş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Çocuklarının halen yasını tuttuklarını söyleyen Anne Rabia Karataş ve Baba Selim Karataş, devam eden yargılama sürecinin en kısa zamanda sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, “Bizim yüreğimiz yanıyor. Gencecik çocuğumuzu kazada kaybettik. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kaza ile alakalı öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler noktasında tereddütlerimiz, cevap bekleyen sorular var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bizler kadere inanmış insanlarız. Ama bu olayda kusuru olanlar varsa adalete hemen hesap vermelidir. Yüreğimizin acısı ancak az da olsa böyle azalır. Biz devletimize ve onun adaletine sığınıyoruz, güveniyoruz” dedi.