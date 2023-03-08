Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 8 Mart Kadınlar Günü’nde de evlat nöbetini sürdürdü.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 8 Mart Kadınlar Günü’nde de evlat nöbetini sürdürdü.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlat nöbetine destek vermelerini istedi. Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden kararlılıkla devam eden evlat nöbetini Kadınlar Günü’nde de sürdüren anneler, soğuk havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eylemlerini kararlılıklar sürdüreceklerini belirten baba Halit Altun, 100 yıl geçse de davalarından vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, "8 yıldır bu hasreti çekiyorum. 8 ay değil, 8 gün değil, 8 yıldır bu hasreti çekiyorum. Cenab-ı Allah haklarımızı onlara koymasın. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa gönderdi. Kendi çocuklarını ise özel okullarda okutuyorlar. Yeter bize bu acıyı çektirdiler. 100 yılda olsa biz bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. HDP sanmasın ki biz gelip gidiyoruz, biz davamızın arkasındayız. Çocuklarımızı bize verin. Yeter bu acıyı bize çektirdiniz. Cenab-ı Allah bu acıyı size de çektirsin inşallah. Sizde evlat acısı yok ki. Bize bu acıyı çektirdiniz, Allah’ta size aynı acıyı çektirsin. Allah sizi kahretsin" dedi.

Oğluna teslim ol çağrısında bulunan anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman’ın annesiyim. Osman oğlum sesimi duyuyorsan çık gel devlete teslim ol. Bu devlet babamızdır. Bu bayrak bizim bayrağımızdır. Bu bayrağa sırtınızı çevirmeyin, yüzünüzü çevirmeyin. Bu bayrak bizim bayrağımız. Bu devlet bizim devletimiz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Günü olmasına rağmen evlat nöbetlerini sürdürdüklerini ifade eden anne Ayten Koçhan da, "Ersin oğlum sesimi duyuyorsan dön yavrum, gel devletimize teslim ol. Ben HDP ve PKK’dan çocuklarımı istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimi devam ettireceğim. HDP, Kılıçdaroğlu’na destek veriyor. Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemiyoruz. Bu HDP’yi kapatsınlar. Ben Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bu HDP’yi kapatsınlar. Yeter analar babalar ağladı. Onlar bizim ciğerimizi dağladılar. Allah onları bizim gibi etsin. Biz kış soğuk demeden buradayız. HDP yılanın başıdır. Çocuklarımızı istiyoruz onlardan. Ersin oğlum gel teslim ol. Bugün Kadınlar Günü, iyi ki kadınlar var. Biz kadınlara şiddet istemiyoruz. Kadınların ölmesine dur desinler. İyi ki kadınlar var” şeklinde konuştu.