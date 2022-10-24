Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi devam ediyor.

3 Eylül 2019’da çocuklarının HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binasının önündeki evlat nöbeti bin 148’inci gününde kararlılıkla sürüyor. 2017 yılında kızı Bahar Karakuş’un HDP yandaşları tarafında dağa gönderildiğini ileri süren anne Fatma Karakuş, çocuğu gelene kadar evlat nöbetine devam edeceğini söyledi.

4 yıldır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Karakuş, “Kayseri’den buraya evlat nöbetine geldim. 6 yıldır yavrumun yolunu gözlüyorum. 2017 yılında Samsun’da kızım tıp fakültesinde okurken yanlış arkadaşlar edinmiş. O arkadaşların vasıtasıyla 6 yıl önce Samsun’dan kızım kaçırıldı. Yavrum her neredeysen, sesimi duyuyorsan çık gel, devletimize teslim ol. Tüm ailen senin yolunu gözlüyor. Sen gelene kadar ben buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kızımı HDP’den istiyorum. Onlar götürdü, onlar getirsin. Bu annelerin yüreğini yakmasınlar. Bizi daha fazla üzmesinler. Ciğerlerimizi söküp almasınlar. Yavrularımızın geleceklerini ellerinden almasınlar. Onların önünde güzel bir hayat var. Yavrularımızı bu güzelliklerden mahrum etmesinler” dedi.