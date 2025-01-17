Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ile 4 derece azalacağı yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Haftanın son iş gününde Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları için çığ tehlikesi uyarısı geldi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son iş günü 17 Ocak Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiği yurdumuzda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında buzlanma ve don olayına karşı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.