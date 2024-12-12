Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, “Hava sıcaklığı mevsim normalleri altına düşecek. Önümüzdeki günlerde ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İHA muhabirine yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tekin, “Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri altına düşecek. Önümüzdeki günlerde ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Yağışlar genellikle kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas ile Çankırı çevrelerinin ise kar yağışlı geçeceğini tahmin etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Tekin, bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Konya, Karaman çevreleri ile Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep, Kilis, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur beklendiğini söyledi. Hava Tahmin Uzmanı Tekin, “Cuma gününe bakıldığında ise bu yağışlı sistem kuzey kesimlerde kendini gösterecek. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yine yağışları göreceğiz. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerdeyse kuvvetli kar yağışı şeklinde olacak” ifadesini kullandı.

Hafta sonu yağışların devam edeceğini belirten Tekin, “Cumartesi günü Karadeniz Bölgesi’nde yağışlar devam edecek. Pazar günü ise yeni bir yağışlı sistem ülkemizi batı kesimlerden başlayarak etkileyecek. Hava sıcaklığı da önümüzdeki günlerde mevsim normalleri altında seyredecek” diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi’nin geneline hakim olan bir yağış gerçekleşeceğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

“Batı Karadeniz’de, Doğu Karadeniz’de, bunun dışında Iğdır, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Hatay’da da kuvvetli yağmur, kuvvetli sağanak söz konusu. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.”

Denizlerdeki hava durumu

Denizlerdeki hava durumunu da paylaşan Hava Tahmin Uzmanı Tekin, “Perşembe günü öğle saatleri itibarıyla Orta Karadeniz’de, Doğu Karadeniz genelinde kuzeybatı yönlerden rüzgar fırtına şeklinde esecek. Cuma günü de fırtına Doğu Karadeniz’de devam edecek. Cumartesi sabah saatleri itibarıyla ise fırtına kalkacak. Yine denizcilerimizin de fırtınaya karşı tedbirli olmalarını istemekteyiz” ifadesini kullandı.

Ankara’da beklenen hava durumunu anlatan Tekin, “Başkente bakıldığında perşembe günü öğle saatlerinden sonra yağmuru göreceğiz. Onun dışında parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 7 derece. Cuma ve cumartesi günü başkentte yağış beklemiyoruz. Parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Cuma 4, cumartesi günü ise 3 dereceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve İzmir’deki hava durumunu da aktaran Tekin, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’a bakıldığında perşembe günü çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı 11 derece. Cuma günü ise İstanbul’da yağışı Anadolu yakasında göreceğiz, Avrupa yakasında kesilecek. 10 derece olacak hava sıcaklığı. Cumartesi günü ise İstanbul’da yağışlar ara verecek. Günün en yüksek sıcaklığı 9 derece civarında seyredecek. 3 gün boyunca İzmir’de yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde ise sis ve pus kendini gösterebilir, dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı perşembe 17 derece, cuma 14 derece, cumartesi günü ise 13 derece olacak.”

Önümüzdeki günlerde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma olabileceği uyarısında bulunan Tekin, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlı yerlerinde ise çığ tehlikesinin olduğunu ifade etti.