Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türksoylular Derneği Nevruz Bayramı’na ithafen "Yurdumuza Bahar Geliyor" adlı etkinlik düzenledi.

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan bir AVM’nin çatı katında düzenlenen "Yurdumuza Bahar Geliyor" adlı program yoğun ilgi gördü. Program ilk olarak Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin anılması ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan milli marşları okundu.

"Yurdumuza Bahar Geliyor" adında düzenlenen programda konuşan Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türksoylular Derneği Genel Başkanı Dr. Mesude Veliyeva Altun, “Nevruz, asırların derinliklerinden inen en neşeli ve güzeli bayramlardan biridir. Eski zamanlardan beri halkımız Nevruz’u yeni yılın başlangıcı olarak kabul etmiştir. Nevruz, bolluk, bereket, hayat, sevgi, barış, saflık, kucaklaşmak, demektir. Nevruz, küslerin barışması demektir. Nevruz’da bahçeler temizlenir, evler boyanır, tüm evlerde bayram havası vardır. Nevruz’da herkesi, özellikle yaşlı hasta ve tüm komşuları ziyaret ederek ve buğday kavururlar. Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan Nevruz Bayramı’na 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara Çarşamba denir. 1. su Çarşambası, 2.ateş Çarşambası, 3. yel (rüzgar) Çarşambası, 4. toprak Çarşambası denilir. Geleneğe göre Nevruz’un ilk günü bahar, 2. günü yaz, 3. günü sonbahar, 4. günü kış olarak kabul edilir. Ben de aylarımızın, yıllarımızın bahar gibi birbirinden güzel bereketli, topraklarımızın Nevruz’da arzu edildiği gibi verimli, devletimizin, tüm Türk dünyasının daima huzurlu, mutlu olmasını diliyor, Nevruz Bayramımız kutlu olsun diyorum” dedi.

"Yurdumuza Bahar Geliyor" etkinliğinde Türk devletlerinin yöresel dans gösterileri yapıldı, yemekleri sergilendi.