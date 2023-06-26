MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Kurban bayramımız mübarek olsun. Bu bayram da, diğer bayramlar gibi birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dayanışma ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun” dedi.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, bayramı yazılı bir mesajla kutladı.

Başkan Adem Yurdagül, milli bayramlar kadar manevi bayramların da çok özel bir yeri ve ayrıcalığının bulunduğunu ifade ettiği mesajında, “Millet olarak bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz var. Bunlardan birisi de, bayramlarımız. Ramazan bayramını geride bıraktık ve şimdi de Kurban bayramı ile kavuşuyoruz. Bu kavuşma aslında yakınlaşmayı, kucaklaşmayı, kenetlenmeyi ifade ediyor, bizlere ortak değerler etrafında toplanmayı ve ‘biz’ olmayı öğretiyor. Bu bakımdan her bayram bizim için ayrı bir güzellik ve bu güzelliklerde buluşmak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, mesajında Erzurum halkının ve Erzurum dışında yaşayan Dadaşların da bayramını kutlarken, partisinin teşkilatlarını ve Ülkücü camiayı da unutmadı.

Yurdagül, “Erzurum’da biz, yani hepimiz bir elin parmakları ve o parmaklardaki etle tırnak gibiyiz. Erzurum nasıl ki Anadolu’nun önsözü ise, Erzurumlu da bu kadim şehirde Anadolu’ya bekçilik ediyor, vatan nöbeti tutuyor. Bu vesile ile Erzurumlu aziz hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Teşkilatlarımızın ve Ülkücü camiamızın bayramları da kutlu olsun. Bayram hepimize mübarek olsun, hayırlara ve hayırlı gelişmelere vesile olsun” dedi.