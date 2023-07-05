Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ”23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü etkinlikleri de Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir nitelikte olmalıdır” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Atatürk’ün Erzurum Kongresini toplamak üzere Erzurum’a geldiği tarih olan 3 Temmuz gününün Erzurum’da çok özel bir farkındalığın işaret fişeğini yaktığını söyledi. Atatürk’ün Ilıca’da karşılanışının kutlandığı etkinliklerin “Türkiye Yüzyılı’nın İlk Kongresine Adım Adım” sloganıyla ön plana çıktığını kaydeden İl Başkanı Adem Yurdagül, “Nasıl ki Erzurum’da başlatılan milli mücadelenin ilk meşalesi bundan 104 yıl önce Ilıca’da yakıldıysa, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da yine Ilıca’da çok özel bir adım atılmıştır. Madem Cumhur İttifakı ruhuyla Türkiye Yüzyılı’na girdik, o halde 23 Temmuz Erzurum Kongresi yıldönümü etkinliklerini de yine Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir biçimde gerçekleştirmeliyiz” çağrısında bulundu.

Erzurum, Cumhuriyet’i Kuran Şehir

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin Erzurum’da atıldığını ve bu yıl Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılının kutlanacağını kaydederek, “Kuşkusuz 100’üncü yıl etkinlikleri emsalsiz bir içeriğe sahip olacak. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını elbette Cumhuriyet’in ruhuna ve şiarına yaraşır bir biçimde kutlayacağız. Bu özel zaman dilimi içerisinde Erzurum’a ve Erzurum Kongresine özel bir yaklaşımda bulunulmasını istemekse en doğal hakkımızdır. Bu yüzden Cumhuriyet’in kuruluş harcının karıldığı Erzurum Kongresi, 100’üncü yıla özel etkinliklerle kutlanmalıdır. Erzurum, Cumhuriyet’i kuran şehirdir ve bu yüzden Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında Erzurum için mutlaka özel bir parantez açılmalıdır” diye konuştu.