MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “28 Mayıs seçimlerini 85 milyonluk nüfusuyla Türkiye kazanmıştır. Zihinleri bulanık olanlar, şahsiyetleri ezilmiş, karakterleri çizilmiş ve istikametleri eğrilmiş olanlar ise, seçimlerin kaybedeni oluştur” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 28 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Başkan Yurdagül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin bir tek galibinin bulunduğunu belirterek, “Kazanan, Sayın Erdoğan’ın şahsında Türkiye’dir. 85 milyon nüfusuyla Türkiye’de artık yeni bir yüzyıl başlamıştır. Bu yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı’dır. Bu yüzyıl kucaklaşma, kardeşlik ve dayanışma esaslıdır. Dolayısıyla sandık başına giden kayıtsız-şartsız her seçmen kazanmıştır. Bu zafer milletindir, topyekün Türkiye’nindir” diye konuştu.

Türkiye Kazandı, Onlar Kaybetti

Kazananın Türkiye olduğu bir ortamda, kaybedenlerin de mutlaka bulunacağını ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “14 ve Mayıs seçimlerinde zihinleri, fikirleri ve zikirleri bulanık olanlar kaybetmiştir. Siyaset yaptığını ve muhalefet ettiğini zanneden ezik şahsiyetliler, çizik karakterliler ve eğri istikametliler bu seçimin kaybedeni olmuştur. ABD’nin gazıyla yola çıkan ve HDP’nin elini tutarak yol yürüyen masa ekibi ve yancıları bu seçimin kaybedeni olmuştur. Montajcılar, kurgucular, komplocular, FETÖ’cüler, PKK’lılar ve HDP’liler, bu seçimin kaybedeni olmuştur. Masada otur-kalk yapanlar, çakma milliyetçiler, fason ulusalcılar, sanal Atatürkçüler, gayri milli görüşçüler ve kaypak muhafazakârlar bu seçimin kaybedeni olmuştur. Kısacası bu seçimin kaybedeni, ortaya karışık hazırlanan sözde muhalefet olmuştur” şeklinde konuştu.

Yurdagül’den MHP Tavsiyesi

Öte yandan seçim sürecinde MHP’nin baraj altında kalacağı ve Cumhur İttifakı’nın bölüneceğini öne süren sözde aydınlara, yazar, çizer, gazeteci ve analistlere de seslenen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “MHP’den yana artık nasıl bir karın ağrıları varsa, hazımsızlıktan bir türlü kurtulamadılar. MHP’nin baraj altında kalacağını iddia eden satılık kalemler, sözde aydınlar, yazarlar ve gazeteciler, her zaman olduğu gibi MHP’den yine okkalı bir şamar yediler. Onlara tavsiyemiz şudur; bundan böyle MHP’nin ismini telaffuz etmeden önce ağızlarını iyice çalkalasınlar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi hakkında konuşmak evvela tertemiz bir ağız, ardından dupduru bir beyin gerektirir. Akıllarından zoru olanlarla fikir kaçağı sorunu yaşayanlar, vakit kaybetmeden tedavi görmelidir. Bunun için de, diledikleri boy ve ebatlarda baraj kapağı kullanabilirler!” ifadelerini kullandı.