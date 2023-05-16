Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi süreci ile ilgili olarak bir teşekkür mesajı yayınladı.

Yurdagül yaptığı açıklamada, “Seçim sürecinde öz verili çalışmalarından dolayı il, ilçe teşkilatlarımıza, Ülkü Ocakları il başkanımıza ve yönetimine, Ülkü ocakları ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza, Kamu-Sen, Kamu-Sen’e bağlı şube başkanlıklarımıza, Türk Hukuk Enstitüsü, Türkav temsilcilerimize, sahada canla başla mücadele eden Milletvekili adaylarımıza, seçim günü sandıkların başından ayrılmayan sandık görevlilerimize, seçim boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye görevleri başında olan tüm kolluk kuvvetlerimize, gönlü yüreği bizimle atan milliyetçi ülkücü kardeşlerime, basınımızın güzide mensuplarına ve partimize oy vererek iradelerini ortaya koyan seçmenimize ve demokratik görevlerini yerine getirerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.