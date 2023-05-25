MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Yurdagül, şehrin muhtelif noktalarında sürdürdüğü seçim çalışmaları ile seçmenden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek talebinde bulunurken, birbirinden önemli mesajlar da vermeyi ihmal etmiyor. Millet İttifakı’nın 14 Mayıs hezimetini çaldığı her kapıda anlatan İl Başkanı Adem Yurdagül, “Daha şimdiden birbirlerine düştüler, topladıkları oyun tartışmasına başladılar. Millet İttifakı’nın düştüğü bu durumu görünce insanın aklına kedi ve ciğer bahsi geliyor. Şimdi bunlar kalkmış ülkeyi yönetmekten bahsediyor” dedi.

Milletle inatlaştılar

Millet İttifakı’nı teşkil eden CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere küsurat partilerinin tamamının hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Bunların karşılaşacakları akıbeti önceden kestirebilmek için allame-i cihan olmaya gerek yoktu. Biz başından beri bunların milletten esaslı bir şamar yiyeceklerini söylüyorduk. Çünkü milletle inatlaştılar, çünkü milletin hassasiyetlerini dikkate almadılar, çünkü terörle iş tuttular, çünkü teröristlere özgürlük vaadinde bulundular. Haliyle bunun bedelini de 14 Mayıs’ta büyük bir hezimet yaşayarak ödediler. Şimdi sıra 28 Mayıs’ta!” diye konuştu.

Siyasi mevta olacaklar

TBMM aritmetiğinin şekillendiğini ve Cumhur İttifakı’nın yine Meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirten İl Başkanı Yurdagül, “28 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler, milletimizin feraseti ve engin öngörüsü sayesinde yine Cumhur İttifakı zaferiyle sonuçlanacak. Çünkü aziz milletimiz birbirine benzemezlerden oluşan ve daha şimdiden birbirlerine düşen Millet İttifakı’na ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na itibar etmeyecek. Hepsi de birer siyasi mevta olacak ve Türkiye 29 Mayıs Pazartesi günü inşallah Türkiye Yüzyılı’na uyanacak” şeklinde konuştu.