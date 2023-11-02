Minikler Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonasında Erzurum ve Türkiye’yi temsil eden sporcular, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’ü ziyaret etti. Elde ettikleri başarılarla Türk bayrağını göndere çektiren ve İstiklal Marşı okutan sporcularla bir araya gelen Başkan Yurdagül, “Devam etmesini arzuladığımız başarılarınızla gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.

MHP İl Başkanı Yurdagül, söz konusu ziyaretle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında ise, şunları kaydetti:

“Bugün çok anlamlı bir gün yaşadık. 25 Ağustos - 3 Eylül Tarihleri arasında yaklaşık 38 ülkenin katılımı ile gerçekleşen Minikler Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonasında ilimizi ve Ülkemizi temsilen sporcularımızı il başkanlığımızda ağırladık. Avrupa Şampiyonları Berat Önal, Enes Yanmaz, Furkan Akgün, Avrupa 3. leri Arda Asıl Tahur Avrupa, M. Emin Alkan ve Furkan Daşdemir ile başarılarını konuştuk. İstiklal Marşı’mızı okutmayı başararak bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Ayrıca, 18 Kasım’da Portekiz’de yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonasında Memleketimizin ve Ülkemizin gururu, Son dünya ve Avrupa şampiyonumuz Cebrail Gençoğlu dünya şampiyonasına katılım sağlayacaktır”