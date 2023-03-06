MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “CHP’nin Ülkücülerin oyunu alacağını iddia edenler için yapılabilecek en doğru tespit, oksijen tüketmedikleridir” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “CHP’nin Ülkücülerin oyunu alacağını iddia edenler için yapılabilecek en doğru tespit, oksijen tüketmedikleridir” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, son bir yıldır toplandıkları masa etrafında Türkiye’ye komedi kumpanyası izleten siyasi parti liderlerinin çırpındıkça batmaya devam edeceklerini söyledi. Yurdagül, İYİ Parti’nin ayrılmasıyla birlikte 5 partinin kaldığı masanın, aslında masa altında bekleyen partiyle birlikte daha yeni 6’lı hale geldiğini vurgulayarak, “Rol aldıkları tiyatro o kadar samimiyetsiz, o kadar çok pazarlıklı ve ince hesaplarla dolu ki, sahnenin perdeleri bile kızardı, ama bunlar kızarmadı. Milletimiz, birbirine benzemez bu ekibin HDP ile masa altında tuttuğu işi de biliyor, hep birlikte Türkiye’nin başına örmeye çalıştığı çorabı da biliyor” ifadelerini kullandı.

Oksijen takviyesi şart

Masa yandaşlarının başını çeken CHP’nin Türkiye’de bu kafayla muhalefet olmaktan bir türlü kurtulamayacağının altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, “44 yıldır iktidara gelemeyen CHP’nin lideri kalkmış sofra büyütmekten ve Türkiye’nin renklerinden bahsediyor. Buna ilaveten hem kendisi, hem de Erzurum’daki saz arkadaşları CHP’nin Ülkücülerden bile oy alacağını iddia ediyor. Bu iddiayı dile getirenlerin eğer ki akıl ve ruh sağlığı sorunları yok ise, geriye bir tek alternatif kalıyor, o da oksijen tüketmedikleridir. Çünkü bu deli saçması açıklamaları ne sağlıklı bir beden, ne sağlıklı bir beyin, ne de sağlıklı bir zihin taşır. Bu sebeple CHP’nin iktidara geleceğini, Erzurum’da ise ikinci parti olacağını düşünenlere, vakit kaybedilmeden oksijen takviyesi yapılması gerekiyor!” şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı şifadır

Milleti zerre kadar umursamayanlar için zamanın daraldığını ve 14 Mayıs’ta aziz milletin nihai kararını vereceğini ifade eden MHP İl Başkanı Yurdagül, “CHP öncülüğündeki Zillet İttifakı, Deva’sız bir derde tutulmuş ve güya Demokrat bir çizgide 14 Mayıs’ta önlerine Gelecek sandıkta Saadet’i bulacağını zannetmektedir. Bu beklenti bile akıl tutulmasıdır, zihin karmaşasıdır. Ama olsun, onların şifaları da Cumhur İttifakı’dır. Çükü Cumhur İttifakı millettir, Cumhur İttifakı devlettir, Cumhur İttifakı bayraktır, milli buluşmanın ve milli uzlaşmanın temel taşı da yine Cumhur İttifakı’dır. Zilletin figüranları hangi kostüme bürünürlerse bürünsünler, hangi sahnede rol alırlarsa alsınlar, perdeyi başlarına geçirecek olan yine bu necip millettir” diye konuştu.