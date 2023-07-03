MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kuran okumak için tablet bilgisayara ihtiyacının olduğunu söyleyen Seyit Kahraman’ın isteğini yerine getirdi. Kahraman’ı evinde ziyaret eden Yurdagül, yanında götürdüğü tablet bilgisayarı hediye ederek engelli vatandaşın bayram sevincini ikiye katladı.

28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri esnasında okullarda sandık ziyareti yapan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, bu sırada ailesi ile birlikte oy kullanmaya gelen engelli Seyit Kahraman ile karşılaştı.

Sohbet esnasında kuran okumaya çalıştığını ancak bunu yaparken zorlandığını ifade eden Seyit Kahraman, bu sıkıntının tablet ile çözüleceğini söyledi. İmkanı olmadığı için tablet ihtiyacı olan bilgisayarı alamadığını dile getiren Kahraman, “Kuran öğrenmek ve okumak istiyorum. Tablet bilgisayarım olsa daha rahat bir şekilde öğrenirim” dedi.

Seyit Kahraman’ı, Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent semtindeki evinde ziyaret eden MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, yanında bir adet tablet bilgisayar götürerek hediye etti. Bayramda aldığı hediyeye çok sevinen Kahraman, “ Başkanım seçimlerde sohbet esnasında dile getirdiğim isteğimi unutmamış. Hediye alarak ziyaretimize gelmiş, çok mutlu oldum. İnşallah en kısa sürede kuran okumayı öğrenip yeniden bir araya gelmek için sözleştik. Adem Yurdagül Başkanıma çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.