MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Bunlar ne demokrasiden anlıyor, ne millet iradesinden. Sorsanız kimi gazeteci, kimi akademisyen; ancak onların demokrasi anlayışı bölmekten ve bölücülükten ibaret” dedi.

Millet İttifakı’nın destekçisi olan yayın kuruluşları ile bazı akademisyenlerin son zamanlarda demokrasiyi bile tartışmaya açtıklarını söyleyen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Düşünün ki profesör olmuş bir akademisyen çıkıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çoğunluğu temsil etmediğini söylüyor. Kendisine gazeteci diyen bir başkası çıkıyor, demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını ifade ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından artık nasıl etkilendilerse, akıllarını, mantıklarını, daha doğrusu beyinlerini ve devre dışı bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Hazımsızlık yaşıyorlar

Umduklarını demokrasi yoluyla bulamayanların, bölünme, kaos ve karmaşa söylemlerini ortaya atmaya başladıklarını kaydeden MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, “Bir profesör çıkmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 milyon oyla çoğunluğu temsil edemeyeceğini söylüyor. Bunu söylerken de, toplam seçmen sayısı üzerinden hesap yapıyor. Bunlar ya sayı saymasını bilmiyor ya da demokrasinin ne demek olduğunu bilmiyor. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, bölünmek, parçalanmak, karşı karşıya gelmek, hatta ve hatta katliamlardan bahsediyorlar. Akıllarını peynir ekmekle yemiş olmalılar ki, hazımsızlık sorunundan bir türlü kurtulamıyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden öyle kötü etkilenmişler ki, idrak yollarını bütünüyle kapatmışlar” diye konuştu.

Derslerini aldılar

Milletin 14 ve 28 Mayıs’ta Millet İttifakı ile bu ittifakı algı oluşturma yöntemiyle destekleyen herkese bir ders verdiğini anlatan İl Başkanı Yurdagül, “Muhalefetin gazeteci, aydın ve akademisyen geçinen ne kadar taklacısı varsa, kaostan beslenmenin yollarını aramak yerine, artık millete kulak vermeli ve milli iradeye saygı göstermeliler. Aksi halde bu kafa ve bu tutumlarıyla sindirim sisteminin en son halkası olmaktan kesinlikle kurtulamazlar!” tavsiyesinde bulundu.