MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Yeni Türkiye’nin yüzyılında Erzurum’u öncü şehir kılma gayemiz var” diyerek bir ilke imza attı.

MHP Erzurum İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde tüm başkanlık, yönetici, STK başkanları ve yönetici kadroyu bir araya getiren Başkan Yurdagül, bin kişilik katılımla seçim koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya MHP il yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Başkanı ve Yönetimi, İlçe Başkanları ve Yönetimleri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ve Yönetimleri, İspir ve Uzundere Belediye Başkanları, Kamu-Sen, Türk Hukuk Enstitüsü ve Türkav Başkanlarının. katılımıyla düzenlenen programda, İl Başkanı Yurdagül birbirinden önemli mesajlar verdi. “Türkiye’nin yeni yüzyılında Erzurum’u öncü şehir kılma gayemiz var” diyen Yurdagül, “Çalışacaksak bunun için çalışacağız ve bunun için mücadele edeceğiz” dedi.

Bizim kavgamız beka kavgası

“Bizim kavgamız milletimiz ve devletimizin bekası içindir” diyen Başkan Adem Yurdagül, “Belirtmek isterim ki; bizler var oldukça melanet cephesi asla istediklerine ulaşamayacaktır. Bizler yeni Türkiye Yüzyılı’na hazırlanırken onlar neyi nerden ve nasıl koparacaklarına, masanın hangi köşesinde, nasıl oturacaklarının kavgasını versinler. Bizim kavgamız milletimizin ve devletimizin bekası için devam edecektir. Bu vatan, biz devlet sevdalılarınındır, kurda kuşa bırakmayız, pastadan payını bekleyen melunlara yem edecek değiliz” diye konuştu.

“Erzurum’u yücelteceğiz”

MHP’nin Türkiye’nin geleceği için var gücüyle çalışan bir parti olduğunun altını çizen Yurdagül, “14 Mayıs 2023 seçim çalışmalarımız doğrultusunda, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Liderliğinde gösterdiği hedeflere yılmadan yürümeye devam edecek, Cumhur ittifakı olarak il ve ilçe teşkilatlarımızla, ülkü ocaklarımızla; üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Erzurum’u Türkiye yeni yüzyılına taşıyacak kadroyu karşımda görüyorum. Bu ekip, bu zafere muktedirdir. Bizim kudretimiz Erzurum’u yüceltecektir. Biz, Erzurum’un ve Türkiye’nin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz, birlikte bu ülkeyi daha ileriye taşıyacağız. Davamıza inanın, bize ve kendinize güvenin, sizlere her zaman birlikte olacağımızın sözünü veriyorum. Canla, başla, omuz omuza verdiğimiz mücadelenin ardından, Yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kavuşmanın zaferini milletimizle birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Türkeş’in sözleriyle seslendi

Konuşmasında Merhum Alparslan Türkeş’ten örnek veren Yurdagül, “Başbuğumuzun da dediği gibi: ‘Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.’ Aziz ülküdaşlarım bu vatan için, bu bayrak için, bu millet için, gözünü kırpmadan toprağa düşen canları, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emanetleri namusumuz, idealleri ülkümüzdür. Allah bu zaferi yine birlikte kutlamayı bizlere nasip etsin” niyazında bulundu.