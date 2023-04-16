MHP Erzurum İl Başkanlığı, Aday tanıtım ve iftar programı düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Programa MHP Genel başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Adayı Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Milletvekili Adayları Muhammet Hanifi Macit, Ömer Haluk Pirimoğlu, Naim Karataş, Mehmet Musa Çakır, Sinan Demircioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda partili katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MHP Erzurum İl başkanı Adem Yurdagül, ’’Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen, Türk milletini karşılıksız seven, fedakar ve cefakar, Türk. Mİlletinin bekasnının yegane savunucusu bilge lider Devlet Bahçelinin Türk milletine duyduğu sevdanın ordularıyız’’ dedi. 14 mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimlerinde Erzurum’da tarih yazacaklarını da ifade eden Yurdagül, ’’Bugün, Erzurum’da tarih yazacak olan bozkurt duruşlu milletvekili adaylarımızın ve siz kıymetli dava erlerinin, yol arkadaşlarımızın bismillah demesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Unutulmasın ki, 14 mayıs seçimi sadece Türkiye’yi değil, milletimizin ferasetini, birlikteliğini, duruşunu ve kudretini hazmedemeyenleri de ilgilendiren bir seçimdir. Aynı zamanda Umudunu Türkiye’ye ve Cumhur ittifakının zaferine adamış mazlum coğrafyaların kurtuluş mücadelesi ve bekasının da seçimidir’’ dedi.

Aydın: Çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ise 1 Mayıs’ta MHP ve Cumhur İttifakı’nın büyük bir zafer kazanacağını belirterek, ’’Bir aylık sürede çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Her zamankinden daha çok çalışıp, Milletimize ve ülkemiz için hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz’’ dedi.

İftar yemeği ve ardından adayların konuşmalarıyla program sona erdi.