Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında yunusların palamut balığı avı, dron ile saniye saniye görüntülendi. Avlarını çembere alan yunuslar, uzun uğraşlar sonucu balığı yakaladı.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’nde turizmle uğraşan Saltuk Celal Durman, tanıtım videosu çekimi yapmak için kıyıdan 400 metre uzaklığa tekneyle açıldı. O sırada yunus grubuna denk gelen Durman, sevimli memelileri görüntülemek için dronunu havalandırdı. Palamut balığının peşine takılan 5 yunus balığı, uzun süre avını yakalamak için uğraştı. Avlarını çembere alan yunuslardan biri, balığı yakalamayı başardı. Ağzında avıyla birlikte bir süre yüzen yunus ile peşinden giden diğer yunusların o anları başından sonuna kadar dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı görüntüleyen Saltuk Celal Durman, yunusları fark edince çekime başladıklarını ortaya çıkan görüntülere ise şahit olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.