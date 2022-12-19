Aydın’da görev yapan yunus ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile suçlulara göz açtırmazken, 22 aranan şahsı da yakaladı.

Aydın’da görev yapan yunus ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile suçlulara göz açtırmazken, 22 aranan şahsı da yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yunus ekipleri de son günlerde yaptığı çalışmalarda aralarında 10 yıl ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8’i ilamatlı toplam 22 aranan şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda ayrıca 1 şahıstan 67 gram kristal, 3 şahıstan 29 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 12 şahıstan değişik miktarlarda narkotik madde, 3 adet ruhsatsız silah yakalanmış, 2 adet otomatik tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 287 adet taşınabilir tarihi eser niteliği bulunan obje ele geçirildi.