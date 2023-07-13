Mersin’de ’Yunuslar’ olarak bilinen motosikletli polis timleri, sokaklardaki asayişi sağlamada önemli rol oynuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, kentte suçun önlenmesi ve suça eğilimli şahısların caydırılmasında etkin bir şekilde görev yaptığı belirtildi. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı, parklar ve AVM çevrelerinde sürekli devriye atan polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde vakit geçirmesini sağlıyor.

Motosikletli polis timlerinin hızlı müdahalesi çıkan olayların büyümesini önlüyor.