Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 5. etabında hak sahipleri 2 Şubat Perşembe günü (yarın) belirleniyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 5. etabında hak sahipleri 2 Şubat Perşembe günü (yarın) belirleniyor.

Manisa’nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 5. etabında hak sahipleri belirleniyor. Yunusemre Belediyesi’nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği ve şu ana kadar 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, 2 ticaret merkezi, onlarca iş yeri, oyun parkları ve otoparkların tamamlandığı, 10 bine yakın vatandaşın yaşamaya başladığı 1. ve 2. etabın yanı sıra 980 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 sınıflı 1 anaokulu, 23 sınıflı 1 ilkokul, 24 sınıflı 1 ortaokulun yapımının devam ettiği 3. etap ile yapımına başlanan 366 konut, 16 adet iş yerinin bulunduğu 4. etaptan oluşan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’ne bir etap daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olarak açıklanan İlk Evim, İlk İşyerim Projesi dahilinde Akgedik Yunuskent’e 750 konut daha yapılacak. Rekor başvurunun olduğu projeye 21 bin 307 kişi ev sahibi olabilmek için başvururken; hak sahipliği belirleme kurası da yarın çekiliyor. Kura çekim töreni, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 750 ailenin daha Yunuskent’te ev sahibi olacağını vurgulayarak “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olarak açıklanan İlk Evim, İlk İşyerim Projesi dahilinde Akgedik Yunuskent’e 750 konut daha yapılacak” dedi.

Kura töreni de Millet Çarşısı’nda yapılacak

İlk Evim, İlk İşyerim Projesi dahilinde Şehzadeler’de bin 415, Akhisar’da 367, Kula’da 500, Salihli’de 180, Alaşehir’de 240, Soma’da 100, Saruhanlı’da 100, Gördes’te 100, Demirci’de 140, Kırkağaç’ta 230, Ahmetli’de 78 konut için yapılacak hak sahibi belirleme kurası da 1-3 Şubat tarihleri arasında Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapılacak. Kura çekimleri saat 10.00’da başlayacak.