Yunusemre Belediyesi, daha temiz ve modern bir ilçe hedefiyle merkez ve mahallelerde temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere beş yüz adet çöp konteyneri temin etti. Bu konteynerler, ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilmeye başlandı.

Toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmayı amaçlayan Yunusemre Belediyesi, farklı ebat ve türlerde beş yüz yeni çöp konteynerini ilçeye kazandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerleri ihtiyaç olan cadde, sokak ve ana arterlere dağıtıyor. Yoğun olarak kullanılan bölgelerdeki eskimiş veya kullanılamaz durumdaki konteynerler yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca, eksiklik yaşanan veya yeni ihtiyaç duyulan alanlara talep üzerine yeni konteynerler yerleştiriliyor. Tamiri mümkün olmayan veya hurda haline gelen konteynerler ise geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi’ne gönderiliyor.

“Yaşadığımız bu güzel kentin kıymetini bilelim”

Belediye şantiyesinde konuşlandırılan çöp konteynerlerini inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konteynerlerin dağıtımının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. İncelemede Belediye Başkanı Semih Balaban’a, Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Temizlik İşleri Müdürü ve teknik ekip eşlik etti. İlçede temizlik işlerine yoğun mesai harcandığının altını çizerek belirten Başkan Balaban, “Beş yüz çöp konteyner ihalesini başarıyla gerçekleştirdik. Yeni konteynerlerimizi ihtiyaç olan yerlere dağıttık ve yine yeterli olmayan bölgelerde de talep üzerine de çöp konteynerlerimizi dağıtıyoruz. Hemşerilerimden ricam çöp konusunda bilinçli olalım, yerlere çöp atmayarak Yunusemre’yi koruyalım. Hep birlikte yaşadığımız bu güzel kentin kıymetini bilelim. Emeği geçen herkese, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, saha amirlerimize ve çalışan emektarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.