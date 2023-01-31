Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Osmaniye’de düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 3 madalya kazanırken, toplamda ise 6 sporcuyu Milli Takım’a gönderdi.

Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Osmaniye’de düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 3 madalya kazanırken, toplamda ise 6 sporcuyu Milli Takım’a gönderdi.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 67 ilden 914 sporcunun katılımıyla Osmaniye’de yapıldı. Müsabakalarda Manisa’yı temsil eden Yunusemre Belediyespor’un judocuları, şampiyonadan üç madalya ile döndü. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda +70 kiloda Irmak Ceylin Güçtekin Türkiye 2’ncisi olurken, 48 kiloda Merve Kaya ile 73 kiloda Emin Taha Kırmızı Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı. Ayrıca Mavi Beyazlı judoculardan Halit İnci, 90 kiloda Türkiye 5’incisi olurken, Emin Levent Yelkenci 66 kiloda, Naz Korkmaz ise 44 kiloda Türkiye 7’ncisi oldu. İlk 7’ye giren sporcuların uluslararası müsabakalara katılmak üzere Milli Takım’a davet edileceği kaydedildi.

Dört madalyadan 3’ü Yunusemre’den

Şampiyonada 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalyaya imza atan Manisa, madalya sıralamasında 67 il arasında ilk 7’de yer alırken, bu başarıda Yunusemreli judocuların katkısı büyük oldu. Yunusemre Belediyespor judocuları, Manisa’nın elde ettiği 4 madalyanın 3’ünü kazanarak madalya yükünü çekti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, katılımın yüksek olduğu şampiyonada Manisa’yı başarıyla temsil ettikleri için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Birçok sıklette madalyanın kapısından döndüklerinin de altını çizen Akdemir, "Bazı sporcularımız madalya alamasa da çok iyi mücadele ederek birçok maç kazanarak Milli Takım’a davet edilme şansını yakaladı. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki aylarda yapılması planlanan uluslararası turnuvalara ilk 7’ye giren 6 sporcumuz da davet edilecek. Bu tablo şehrimiz ve kulübümüz için bir gurur kaynağı. Birlikte çalıştığımız teknik heyet olarak organize bir şekilde çalışıyoruz. Alınan madalyalar bunun en güzel göstergesi oldu. İnşallah hep birlikte başarılarımızı milli formaya da yansıtacağız. Bizlere verilen desteklere layık olmaya devam edeceğiz. Başarılara giden yolda her zaman yanımızda olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.