Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Yunusemre’nin Ritmi Mahallelerde Atıyor etkinliklerinin son durağı Barbaros Mahallesi oldu. Keyifli anların yaşandığı konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde Anjiyo Grubuna ev sahipliği yaptı. Yunusemre’nin Ritmi Mahallelerde Atıyor etkinlikleri kapsamında Barbaros Mahallesi Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi İlkokulu’nun yanında bulunan alanda gerçekleşen konsere yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikler, çocuklar için sihirbazlık ve kukla gösterileri başladı, Anjiyo Grubu’nun seslendirdiği şarkılarla eğlence doruğa ulaştı. Konseri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Kültür İşleri Müdürü Yasemin Sarar Şıktaşlı, Barbaros Spor Kulübü Yöneticileri de dinleyenler arasındaydı. Etkinlikte katılımcılara seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, emekli bir öğretmen olarak geleceğin büyükleri olacak çocuk ve gençleri önemsediklerini, bunun için de önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Barbaros mahallesine düğün salonu ve halı saha müjdesi

Barbaros Mahallelerin "En büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla sahnede konuşma yapan Belediye Başkanı Semih Balaban ise her zaman halkla iç içe olacaklarını belirtirken, mahalleye yapılacak yatırımları anlattı. Başkan Balaban konuşmasında şunları söyledi: "Hizmeti sizin ayağınıza getireceğiz. Manisa Büyükşehir Bakanımız Ferdi Zeyrek’le beraber Barbaros Mahallesi’nde bir düğün salonunu ve bir halı sahayı hizmete açacağız. Öte yandan sanat da müzik de insanların en doğal hakkıdır. Bu ekonomik krizde zor günlerden geçerken bir nefes almak ve eğlenmek sizlerin de en doğal hakkıdır. Bu etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha iyi ve güzel günlerde bir arada olacağız."