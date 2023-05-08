Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kaynak Mahallesi’ndeki parkta çim biçme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yoğun olarak kullanılmaya başlanan park ve bahçelerde bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediyesi ekipleri Kaynak Mahallesindeki parkta çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların temiz ve konforlu parklarda zaman geçirmesine önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ekiplerimiz bahar aylarında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı parklarda bakım çalışmaları yapıyor. Spor alanlarımızda zemin yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda parklarımızda çim biçme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kaynak Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız artık parklarımızda daha mutlu olacak. Ekiplerimizin bu çalışmaları belirli bir program dahilinde diğer parklarda da devam edecek.”