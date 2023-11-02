Manisa’nın Yunusemre Belediyesi, ilçenin kalbi olacak 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binasının açılışını törenle yaptı.

Yunusemre Belediyesi, ilçenin merkez noktası olacak 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binasının yapımını tamamladı. Belediyenin vizyon projeleri arasında yer alan eserler törenle hizmete açıldı. Açılış öncesi Manisa Saray-ı Amire Mehter Takımı, marş ve şarkılarını davetliler için seslendirirken; Deniz Sahne Sanatları Halk Oyunları Derneği üyeleri halk oyunları oynadı.

Açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentin kalbi haline gelecek önemli bir projeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerçi, “Pek çok projelerimiz var. Onlarca hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Süreyya Millet Bahçesini de kısa süre içerisinde hizmete açmış olacağız. Askeriye ile aramızda olan bağlantı yolu ve bulvarı da tamamladık. Bulvarın adını da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yapıp açmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılında hizmetlerimize devam edeceğiz. Gelecek nesiller için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de projede emeği geçenleri kutlarken; Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, “Manisa gelişen, değişen ve büyüyen bir şehir. Büyükşehir olmasıyla büyüyen şehirlerin başında da Yunusemre geliyor. Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesi olarak bu şehrin sorunlarını en aza indirmek için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günde Yunusemre Belediyemizin şehrimize kazandırdığı 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı ve belediye hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel projelerin ilçeye kazandırılmasında emeği olan başta değerli başkanımız olmak üzere herkesi kutluyorum” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise, “Burayı adeta bir külliye, bir kompleks değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Açılışını yaptığımız belediye binası belediyecilik hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak hemşehrilerimize sunulmasını sağlayacak. Yine açılışını yaptığımız 100. Yıl Meydanı ilçemizin ilk ve tek meydanı olma özelliğini taşımaktadır. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’nin önerileri ve belediye mecşisimizin oy birliği ile bu meydana oy birliği ile 100. Yıl Meydanı isminin verilmesini son derece anlamlı ve önemli buluyorum. Bu alanda bulunan, Cumhurbaşkanımızın açtığı Saruhanbey Camii adeta bir sanat eseri olarak karşımızda duruyor. Bilim Merkezi de değerli çalışmalardan bu projeler şehrimize değer katacak projelerdir. Manisamızı ülkemizin en değerli şehirlerinden yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz“ şeklinde konuştu.

TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç de Yunusemre Belediyesi’nin projelerinden övgüyle söz ettiği konuşmasında, “Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak için geldim. Çok güzel bir eserlerle karşı karşıyayız. Başkanımızla 2 dönem mecliste de birlikte görev yaptık. Belediye başkanlığı döneminde de kente çok kıymetli eserler kazandırdı. Yıllar sonrasında da bu eserler takdirle karşılanacaktır. Ben burada ikamet ediyorum. Manisa’da çok belediye başkanı tanıdım. Hepsinin şehre güzel hizmetleri oldu. Bundan sonra da başkanlarımız gittiklerinde hayırla anacakları işleri olur. Her yaptığınız iş için Allah sizden razı olsun. Yunusemre Belediyesi nüfusuyla pek çok ilden büyük bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Saruhabbey Cami, yeşil alanlar çok değerli eserlerdir. Allah yapanlardan razı olsun. Manisa insan kalitesiyle, toprağıyla çok değerli bir şehirdir. Bunun kıymetini bilelim“ ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin şanına yaraşır proje"

Vali Enver Ünlü ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yunusemre Belediyemizin prestij projelerinin birinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Belediyeler, kamu hizmetlerinin vatandaşının ayağına götürülmesinde önemli bir görev üstleniyor. Hergün insanımızla birlikte olan, onların dertleriyle dertlenen belediyecilik anlayışı çok önemlidir. Bu anlayışla yapılan bu önemli projenin hem Yunusemre’ye hem Manisa’ya değer katacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl şanına yaraşır bir projenin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu eserleri Manisa’ya kazandıran başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.“

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun yaptığı duanın sonrası açılış kurdelesi kesilirken; protokol üyeleri alanı ve belediye hizmet binasını gezdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin ev sahipliğini yaptığı törene 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Grup Başkanveki Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Eşi Canan Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MKYK Üyemiz Sayın Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.