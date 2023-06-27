Yunusemre Belediyespor’un minik badmintoncusu Zeren Doğa Akgün, Ankara’da yapılan 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un badmintoncuları, 21-25 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’ndan başarıyla döndü. Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde 219 kulüpten 465 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada Manisa’yı temsil eden Zeren Doğa Akgün, tek kızlarda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca çift kızlarda Zeren Doğa Akgün - Vildan Karakaya ikilisi ilk 8’de yer aldı. Yunusemreli sporculardan Yağmur Denktaş - Elif Ada Ceylan ikilisi çift kızlarda, Yağmur Denktaş tek kızlarda ilk 8’de kendilerine yer buldu. Mavi-beyazlı ekip, şampiyonada 219 kulüp arasında Türkiye sekizincisi oldu.

Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel, Manisa’ya madalya kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda bizlere desteklerini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ederiz" dedi.