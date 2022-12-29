Yunusemre Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Seramiksanspor’u set vermeden mağlup etti.

Yunusemre Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Seramiksanspor’u set vermeden mağlup etti.

Manisa Midi Kızlar Voleybol Ligi’nde heyecan başladı. Ligde mücadele eden Yunusemre Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, ilk maçında Turgutlu temsilcisi Seramiksan’ı konuk etti. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Ela Arslan, Beren Taşkıran, Elçin Fütman, Ecrin Bulut, Ceren Çınar ve Fethiye Nur Yavaş ilk 6’sıyla çıkan Mavi Beyazlılar, etkili ve güzel bir oyunla ilk seti 25-12, ikinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-16 alarak maçı 3-0 kazandı. Yunusemre Belediyespor Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, tüm oyuncuları tebrik ederek, yeni yıla galibiyetle girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.