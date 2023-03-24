Yunusemre Belediyespor’un taekwondocuları, bu yıl içerisinde yapılacak şampiyonalarda başarılı olup, milli takım hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor.

Yunusemre Belediyespor’da müsabık grup taekwondocuları, 2023 yılı içerisinde yapılacak şampiyonalardan madalya kazanmayı hedefliyor. Hem Manisa’yı başarıyla temsil etmek hem de milli takım formasını giyme hayali ile antrenmanlarını sıkı bir tempoda sürdüren Mavi-beyazlı taekwondocular, gelecekte adlarından söz ettirmek istiyor. Hazırlıkların tempolu bir şekilde devam ettiğini belirten Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde tek hedefin ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Yaş gruplarının uyumlu ve istekli bir şekilde çalıştığını ifade eden Aydeniz, "Yunusemre Belediyespor taekwondo ailesi olarak bu yıla iyi başlamış, Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Şahin Çelebi ile şehrimize bronz madalya kazandırmıştık. Şahin, elde ettiği büyük başarıyla kendisinden küçük yaştaki sporcu kardeşlerine rol model oldu. Şahin Çelebi gibi minikler, yıldızlar ve gençlerde milli takım potansiyeli olan çok yetenekli sporcularımız var. Altyapımızda henüz müsabık seviyede olmayan çocuklarımız da birkaç yıl içerisinde beklediğimiz seviyelere gelecek. Tüm sporcularımızın gelişimi bizleri umutlandırıyor. Bu yıl Türkiye şampiyonaları, okul sporları, Analig gibi organizasyonlardan madalya kazanmak istiyoruz. Ana hedefimiz spor ahlakı ile yetişen, ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcular yetiştirmek. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz" dedi.