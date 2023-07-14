Bu yıl ilk kez kurulan Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, Türkiye CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 6. etabında yer alan 8. Yuntdağı Yunusemre Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne iddialı hazırlanıyor.

Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 6. etabı olan 8. Yuntdağı Yunusemre Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19-20 Ağustos tarihlerinde Ortaköy Er Meydanı’nda yapılacak. Müsabakalar öncesi geri sayım devam ederken, bu yıl ilk kez kurulan Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı da gözünü başarıya dikti. Müsabakalara kürsü hedefiyle hazırlanan Yunusemreli pehlivanlar, Karaali Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa’ya altın kemer kazandırmayı hayal ettiklerini belirten Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Antrenörü Ali Gökçen, başarının yanında topluma ahlaklı ve yetenekli güreşçiler yetiştirmek istediklerini söyledi. Gökçen yaptığı açıklamada, "Takım olarak 19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak Yuntdağı Güreşleri’ne hazırlanıyoruz. Bu müsabakalar, federasyonun lig takviminde yer alan 7 büyük turnuvadan biri. Yeni kurulmuş bir ekibiz. Amacımız Yunusemre bünyesinden yağlı güreş kültürünü yaymak, ahlaklı, yetenekli güreşçiler yetiştirip topluma kazandırmaktır. Büyük hedeflerle yola çıktık. İleride altın kemer kazanmak en büyük hayalimiz. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye yağlı güreşe verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Yağlı güreş Türk’ün öz sporudur. Manisalı hemşehrilerimizden çocuklarını yağlı güreşe teşvik etmelerini bekliyoruz. Herkesi bu güzel sporu yaşamaya ve yaşatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.