Yunusemre Belediyesi, iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Tevfikiye ve Muradiye Mahalleleri’nde bulunan Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezin’de (YEGEM) yüzlerce öğrencinin eğitimine destek veriyor.

Sosyal Belediyeciliğe önem veren Yunusemre Belediyesi, eğitimde de fırsat eşitliğine öncelik veriyor. Eğitimci kimliğiyle tanınan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, göreve geldiğinde verdiği sözlerden biri olan Muradiye YEGEM’i hayata geçirdi. Yunusemre İlçesi’nde Tevfikiye ve Muradiye Mahallelerinde bulunan YEGEM’ler sayesinde, uzman eğitim kadrosuyla her kesimden vatandaşa hem kaliteli hem de uygun fiyatlı eğitim imkânı sağlanmış oldu. Branşlarında deneyimli 25 öğretmenin bulunduğu merkezlerde 600’den fazla öğrenci eğitim görüyor.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde eğitim gören beşinci sınıf öğrencisi Mustafa Sayim “Eskiden Muradiye’de bir dershanemiz yoktu. Yaşım küçük olduğu için ailem tek başıma beni Manisa’ya göndermek istemiyordu. Sayın başkanımıza da Muradiye YEGEM’i açtıkları için teşekkür etmek istiyorum. Burada güzel bir eğitim görüyoruz. Öğretmenlerimizi seviyoruz. Buradan çok memnunum. Hedefim Gediz Anadolu Lisesi’ni kazanmak” dedi.

“Yetiştirdiğimiz öğrenciler ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak”

Merkezler hakkında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban “Eğitimci kimliğimiz ile Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)’nde Tevfikiye Mahallesi’ndeki şubemizin kadrosunu yeniledik. Söz verdiğimiz gibi Muradiye YEGEM’i açtık. Her şeyden önce geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitime önem veriyoruz. Muradiye’de yaşayan çocuklarımız mahallelerinden ayrılmadan eğitim görebiliyorlar. Yetiştirdiğimiz öğrenciler ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak” diye konuştu.