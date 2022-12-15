Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan çocuk kültür merkezleri ve kreşlerde eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan çocuk kültür merkezleri ve kreşlerde eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Yunusemre Belediyesi’ne bağlı çocuk kültür merkezlerinde, her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlenerek miniklere yerli malının önemi anlatıldı. Etkinliklerde annelerinin evde hazırlayıp gönderdiği salata, pasta, börek, çörekler gibi lezzetler ile yerli meyveleri tadan öğrenciler haftanın tadını çıkardı. Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak da, Muradiye Çocuk ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek miniklere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin selam ve sevgilerini iletti.