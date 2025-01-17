Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren anaokulu ile çocuk kültür ve sanat merkezlerinde eğitim gören minikler karnelerini aldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Semih Balaban, miniklere karnelerini dağıttı.

Yunusemre Belediyesi Özel Manisa Yunusemre Anaokulu’nda eğitim gören 60; Muradiye, Güzelyurt, Barbaros ile Kaynak Mahallesi’nde yer alan çocuk kültür ve sanat merkezlerinde ise 240 öğrenci karne sevinci yaşadı. Minik öğrencilerin bu özel gününü unutmayan Belediye Başkanı Semih Balaban, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Balaban, onların taleplerini dinledi. İlgiyle karşılanan Başkan Balaban, etkinlik sonunda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Eğitimci başkandan hem eğlenin hem de öğrenin önerisi

Tüm öğrencilere başarılı bir ikinci yarıyıl dileyen Belediye Başkanı Balaban öğrencilerden bu tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini dileyerek, “Sevgili çocuklar, tatil süresince bol bol dinlenin, ama zamanınızı verimli kullanmayı da unutmayın. Kitap okumak, hayal gücünüzü geliştirmenin ve dünyayı keşfetmenin en güzel yollarından biridir. Sizlerden ricam, tatilinizi hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirmenizdir. İkinci yarıyılda da başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Her zaman yanınızdayız” dedi.