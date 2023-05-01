Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Merve Kaya, Gürcistan’da yapılan Ümitler Avrupa Kupası’nda ikinci olarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Yunusemre Belediyespor’un judocusu Merve Kaya, Avrupa Judo Birliği tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde Gürcistan’ın Gori kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda gümüş madalya kazandı. 48 kiloda mindere çıkan Merve Kaya, ilk turu maç yapmadan geçti. Kaya, 2. turda Gürcü ve çeyrek finalde Kazakistanlı rakiplerini ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda İsviçreli Lya Monney’i waza-ari puanıyla geçen Merve Kaya, final müsabakasında Gizem Dinçer’e kaybederek gümüş madalya ile ikinciliği elde etti. Sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Avrupa Kupası’nda gençlerden sonra ümitlerde de madalya elde ettikleri için gururlu olduklarını belirterek, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.