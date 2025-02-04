Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan 12 Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi, yaklaşık bin 500 kursiyere ev sahipliği yapıyor. Kurslarda bir yandan el becerilerini geliştiren kadınlar diğer yandan da ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın göreve geldiği günden bu yana çalışmalarına oldukça önem verdiği Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri, yaklaşık bin 500 kursiyere çeşitli branşlarda eğitim veriyor. Topçuasım, Uncubozköy, Yenimahalle, Ayni Ali, Horozköy, Tevfikiye, Mareşal Fevzi Çakmak, Hafsa Sultan, Toki 2, Üçpınar, Akgedik ve Muradiye gibi toplamda 12 Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ni bünyesinde bulunduran Yunusemre Belediyesi, kursiyerlerin bir yandan kurslarda el becerilerini geliştirmesine diğer yandan ise ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmasına imkan sağlıyor.

Hem stresten uzaklaşıyor hem de üretiyorlar

Dikiş, nakış, mefruşat, bilgisayar gibi kurslarda kendilerini geliştiren kursiyerler; spor, pilates gibi çok sayıda kursta da sosyal aktivitelerde bulunabiliyor. El emeği pazarlarına sık sık ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Balaban, üreten kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.