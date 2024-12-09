Yunusemre Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliği ile Maldan ve Yağcılar Mahallesinde yaşayan kadınlara yönelik kanser taraması ve bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Kanserden korunma ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi, ilçede yer alan Maldan ve Yağcılar Mahallesinde yaşayan kadınları Merkezefendi Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi (KETEM)’ne yönlendirerek gerekli taramaların yapılmasını sağladı. Taramaların ardından, Mesir Tabiat Parkı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında da meme kanserinde erken teşhisin önemi ele alındı, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı hizmetler konusunda bilgi verildi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök ve Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal katılarak katılımcılara bilgi verdi. Etkinlik sonunda Maldan ve Yağcılar Mahallesi sakinleri, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan bilgilendirmelerin ardından kadınlar, Yunusemre Belediyesi Manisa Osmanlı Müzesi’ni gezdi.