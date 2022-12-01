Yunusemre Belediyesi Topçuasım ve Uncubozköy hanımlar lokallerinde düzenlenen iğne oyası ve dikiş kursunda kadınlar el emeği göz nurunu ilmek ilmek işliyor.

Yunusemre Belediyesi Topçuasım ve Uncubozköy hanımlar lokallerinde düzenlenen iğne oyası ve dikiş kursunda kadınlar el emeği göz nurunu ilmek ilmek işliyor.

Yunusemre Belediyesi Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında hanımlar zamanlarını en verimli şekilde değerlendiriyor. Topçuasım ve Uncubozköy hanımlar lokallerinde verilen iğne oyası ve dikiş kursunda kursiyerler el emeği göz nuru ürünler işliyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nden uzman öğretmenler eşliğinde verilen kurslara olan ilginin yoğun olduğunu söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Hanımlar lokallerimizde birçok kurstan vatandaşımız eğitim alıyor. Bugüne kadar kurslarımızdan binlerce kursiyerimiz faydalandı. Lokallerimizde kurslarımız devam ediyor. Topçuasım ve Uncubozköy hanımlar lokallerinde iğne oyası ve dikiş kursunda öğrencilerimiz çok güzel eserler ortaya çıkarmış. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.